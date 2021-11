Insigne suona la carica: “Andiamo a prenderci il pass per i Mondiali!”

Tutti si aspettavano un’Italia diversa, un risultato diverso. Anche gli stessi azzurri. Quello con la Svizzera è stato un pareggio deludente, a prescindere dall’ errore dal dischetto di Jorginho. Per “riprendersi” il Mondiale, gli azzurri hanno bisogno di ritrovare entusiasmo e fare gruppo come sanno. Lorenzo Insigne prova a caricare i compagni della nazionale in vista dell’ultimo decisivo match in Irlanda. «Saremo comunque andati lì per vincere perché è la nostra mentalità che ce lo chiede… ma ora andremo lì ancora più rabbiosi per ottenere il pass per i mondiali!!!»

