Mertens e tutti gli altri nodi, ognuno diverso dall’altro. In due andranno via

CONTI ALLA MANO

I casi sono differenti. Il Napoli per Mertens, che ha un ingaggio da 4 milioni a stagione, ha anche una opzione per il terzo anno che non farà scattare a queste condizioni economiche. In questo momento non c’è discussione, poi magari ad aprile le cose possono cambiare. È il miglior marcatore della storia degli azzurri, rinunciare a lui certamente non sarà facile: ma anche Hamsik a un certo punto ha preferito andare altrove. Difficile pensare a un Napoli senza Ospina: il colombiano guadagna 1,6 milioni a stagione e molto dipende anche dal gioco degli equilibri con Meret. In ogni caso, sul tavolo di Ospina non ci sono offerte. Né appuntamenti con il suo entourage. Andranno via, senza dubbi, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, con il terzino algerino che pesa con 8 milioni di euro a stagione dal 2017 mentre Malcuit prende 1,3 milioni netti all’anno. La strategia dei rinnovi per i due esterni in scadenza sembra definita. Fonte: Il Mattino