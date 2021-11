Ghoulam sulla Coppa d’Africa: “Per noi è importantissima. Mi diverto? Solo se vinco”

Cresce la squadra intera. E con essa anche le ambizioni: «Siamo cresciuti tantissimo, è vero: abbiamo qualità e anche tanta esperienza utile ad affrontare le partite nel modo giusto. Il campionato, comunque, è lungo e bisognerà lottare».

A cominciare dalla prossima con l’Inter: «Sì, ora arrivano tanti scontri diretti in cui dovremo fare punti».

Perché sia chiaro: «Noi non vogliamo essere divertenti, vogliamo essere vincenti. Ci divertiamo se alla fine vinciamo: Napoli ha bisogno di vivere l’alta classifica piuttosto che divertire e stare in basso».

Non fa una grinza. Come il discorso sulla Coppa d’Africa, competizione che lui ha disputato nel 2015 e nel 2017: «Purtroppo capita in inverno e ci crea qualche problema, ma è importantissima per noi: il problema che oggi c’è in Italia c’era già in Francia dieci anni fa, ma noi calciatori africani dobbiamo tornare nei nostri Paesi e portarli in alto». F. Mandartini (CdS)