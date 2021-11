Ghoulam ha scelto: “Meglio essere vincenti che divertenti”

Ghoulam è carico e motivato per dare il suo contributo al Napoli: «Adesso sto benissimo, questa volta mi sono preso tanto tempo per tornare ad essere al cento per cento: già da un poco sto bene, ora mi manca solo la competizione e il ritmo partita», ha detto nell’intervista a Radio Kiss Kiss. Ghoulam racconta le emozioni del ritorno in campo: «Mi sono sentito come un figlio che tornava a casa dopo tanto tempo che mancava, è stato eccezionale, un’emozione importante per me e per la mia famiglia». Il feeling con Napoli è straordinario, i tifosi lo hanno sempre sostenuto nei momenti difficili: «Mi sento napoletano? Sì, i tifosi sanno che tengo molto alla città e al Napoli». Ghoulam ha grande feeling anche con Spalletti. «Per è molto importante avere la fiducia di un allenatore di spessore internazionale, vuol dire che sta vedendo che sul campo sto reagendo bene in allenamento. Chiede tanto ai sui giocatori, ci aiuta e cerca di ascoltare quelli che sono qui da più tempo. A livello di gruppo ci lascia tanta libertà, quando le cose non vanno abbastanza bene non molla niente, dobbiamo essere sempre al cento per cento». Il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri, ora è primo con Spalletti. «Vogliamo essere divertenti ma innanzitutto vogliamo essere vincenti, perché si diverte chi vince alla fine»

Il Mattino