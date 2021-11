Ferlaino ricorda Galeazzi: «Con Gian Piero le feste diventarono più belle»

Domenica 10 maggio 1987, dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, il presidente Corrado Ferlaino e gli azzurri fecero festa per il primo scudetto nello spogliatoio del San Paolo:

«Presidente, ma lei è il più scalmanato di tutti»

gli disse Gian Piero Galeazzi che era lì per le interviste. «Sono 18 anni che aspettiamo, se permette», fu la risposta del presidente azzurro.

Ingegnere Ferlaino che ricordi ha di quel momento?«Dissi a Galeazzi la cosa più semplice possibile: in quei momenti la mia felicità era immensa, la nostra felicità era immensa, e lui l’ha vissuta nel nostro spogliatoio con noi, insieme ai nostri calciatori. La notizia della sua morte mi ha addolorato tantissimo».

I suoi ricordi di Gian Piero Galeazzi?«Un grandissimo giornalista, una grandissima persona, un uomo gentile, un amico».

Quel 10 maggio 1987 raccontò dal San Paolo il primo scudetto del Napoli.«Io fino alla sera prima di Napoli-Fiorentina ancora non credevo allo scudetto, per me è stata la gioia più grande: ricordo benissimo quel giorno le interviste di Galeazzi in campo subito dopo il fischio finale dell’arbitro e poi negli spogliatoi».

Altri ricordi di Galeazzi legati a quegli anni?«Una volta al San Paolo mi aspettava dietro la porta degli spogliatoi per avere qualche mia dichiarazione: le sue interviste con me in genere erano brevi e sempre simpatiche. In tanti anni che sono stato presidente del Napoli è capitato più volte di incontrarci prima e dopo le partite al San Paolo e in quelle in trasferta».

E ci racconta altre sue interviste?«Il Napoli lo seguiva seguito in numerose occasioni, abbiamo vinto tante partite e altre volte le abbiamo perse: Galeazzi era sempre molto educato e con lui andò sempre tutto bene, i miei ricordi sono tutti positivi». R. Ventre (Il Mattino)