Edoardo Cosenza (Ass. Infrastrutture): “Il ritorno dei tifo organizzato? Divergenze con AdL”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Umberto Chiariello e Marco Giordano, è intervenuto l’Assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. “Insigne? Il giocatore di maggior classe italiano, per me non se ne deve andare mai. Giocatore che ha una emotività passionale. Sulla vicenda legata al ritorno degli ultras abbiamo avuto divergenze col Presidente, per fortuna tratta il sindaco Manfredi (ride, ndr). Io non vado in tribuna autorità, solo in Curva B dove sono abbonato. Ritorno per il 28 contro la Lazio? Scendere giù è una semi sconfitta, vedremo cosa accadrà”.

La Redazione