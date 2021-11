Demme positivo al Covid, oggi nuovo giro di tamponi

Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al Covid 19 all’ultimo controllo. Il centrocampista tedesco è asintomatico e in isolamento a casa in attesa di negativizzarsi. L’ex Lipsia è stato costretto a fermarsi proprio nel momento in cui era tornato in condizione risultando tra i migliori nella trasferta di Europa League contro il Legia Varsavia. La partita con l’Inter è in programma domenica 21 al Meazza e Demme potrebbe far parte dei convocati solo se dovesse farcela a tornare negativo entro la fine della prossima settimana.

Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi per gli azzurri al centro sportivo di Castel Volturno prima dell’allenamento per monitorare la situazione di tutti gli altri azzurri che hanno ripreso da mercoledì la preparazione. Gruppo di cui sono rimasti in pochi: Manolas e Malcuit, che stanno svolgendo lavoro personalizzato sul campo, Mario Rui, Juan Jesus, Zanoli, Politano, Petagna, Fabian Ruiz, il portiere Marfella e Ghoulam. Un ulteriore giro di tamponi è previsto tra 3-4 giorni e verrà effettuato alla ripresa degli allenamenti la prossima settimana, presumibilmente martedì.

Il Mattino