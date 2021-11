A. De Laurentiis “punge” Jorginho: “Il rigore? Se lo tirava Insigne era meglio”

L’Italia pareggia contro la Svizzera per 1-1 con il rigore sbagliato nel recupero di Jorginho. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta la sfida della nazionale e ricorda Gianpiero Galeazzi. “Se sono contento per il gol Di Lorenzo stasera? Non è il primo gol che segna. Mi dispiace che facciano sempre battere i rigori a chi rigorista non è. Se Insigne fosse rimasto in campo doveva tirarlo lui? Forse sarebbe stato meglio. Galeazzi? È stato un grande, è andato via troppo presto. Ha voluto vivere in un certo modo ma lo ricorderemo per sempre”.

La Redazione