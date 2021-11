[Video] CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Napoli): “Il Sassuolo? Scenderemo in campo con entusiasmo”

Dopo il successo sulla Lazio, il Napoli Femminile torna in campo domani a Cercola (fischio di inizio alle 14.30) contro il Sassuolo, seconds forza del campionato. Mister Pistolesi vuole che la squadra affronti la compagine neroverde con il sorriso: “Dobbiamo ripartire dall’entusiasmo generato dal successo di Formello perché la squadra aveva bisogno di ritrovare il sorriso visto che non ha mai smarrito, invece, il filo del gioco”. Equilibrio è la parola chiave: “Ci siamo sbloccati dal punto di vista offensivo concretizzando finalmente buona parte delle occasioni create, non sono preoccupato per qualche gol subiti di troppo perché magari non sempre ho potuto schierare la miglior difesa. Con equilibrio e serenità potremo centrare i nostri obiettivi”.

La Redazione