TELECLUB ITALIA – A. Sacco: “Il Napoli? Bilancio positivo. Le note liete e dove migliorare per i prossimi mesi”

Durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena e da Alberto Sanci, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il bilancio in casa Napoli è molto positivo, perchè ottenere 10 vittorie e due pareggi non è cosa di tutti i giorni. Rispetto al passato vedo una squadra che sa soffrire nei momenti difficili e riesce a stare in partita fino alla fine. Dove può migliorare? Secondo me alcuni calciatori ancora non hanno espresso il loro potenziale, sono: Lozano e Zielinski. L’esterno messicano, quest’anno è meno coinvolto in attacco, dove si punta sulla velocità di Osimhen e gli scatti del nigeriano. Il mediano polacco dalla posizione in campo dove spesso soffre le marcature avversarie, ma anche caratteriale che va in affanno quando gli chiudono i varchi. Sulle note liete direi Anguissa perchè pochi lo conoscevano e sta mostrando tutto il suo valore. Mentre della rosa in generale Mario Rui, che al di là dello Spartak Mosca, sembra più costante nel rendimento, con alcuni bassi e molti alti. Per il prosieguo della stagione è più difficile la questione infortuni, visto che la passata stagione quando ci sono stati è stata difficile tenere su più fronti. La Coppa d’Africa? Solo la difesa non ha molti ricambi, in altre reparti puoi ruotare i giocatori a seconda delle partita. Sul ricordo di Gianpiero Galeazzi, credo che lui trasmetteva la passione per lo sport con le telecronache del canottaggio dei fratelli Abbagnale, ma anche le interviste a Napoli dopo la conquista degli scudetti. Mi stringo attorno alla sua famiglia e alle tante persone che lo hanno voluto bene”.

