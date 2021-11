Il campionato di serie B è una fucina di talenti, dove le squadre di serie A non perdono l’occasione per poter rinforzare le rispettive rose. Ad esempio, dopo Lucca, anche Federico Gatti entra in questa categoria. Sul difensore del Frosinone, ci sono: Juventus, Atalanta e anche il Napoli, come riportano i colleghi di Sportitalia.

La Redazione