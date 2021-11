Fine settimane di riposo per le compagini Under 17 e Primavera, per gli impegni delle nazionali, ma in compenso scenderanno in campo le squadre del Napoli Under 15 e 16. Entrambe affronteranno in trasferta i pari età del Crotone.

Under 15 – Crotone-Napoli domenica ore 11,00

Under 16 – Crotone-Napoli domenica ore 13,00

La Redazione