SERIE A FEMMINILE – Rafiloe Jane dell’A.c. Milan in forte dubbio per Pomigliano

Il campionato di serie A femminile entra nel vivo e tra domani e domenica si giocherà la nona giornata di campionato. Spicca tra le sfide anche la gara tra la neo promossa Pomigliano e l’A.c. Milan. Per il tecnico delle rossonere Maurizio Ganz non ci sono buone notizie, visto che anche in terra campana potrebbe mancare per la terza sfida di fila Rafiloe Jane per problemi alla caviglia destra.

Fonte: milanews24.com