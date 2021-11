SERIE A FEMMINILE – Designati gli arbitri di Napoli e Pomigliano

Tra domani e domenica scenderanno in campo le squadre campane, entrambe in casa, per il Napoli femminile e il Pomigliano. Per le azzurre la sfida interna contro il Sassuolo, gara casalinghe per le “pantere” contro l’A.c. Milan.

Napoli femminile-Sassuolo; Arbitro: Matteo Gualtieri; Ass1: Fabio Arcipietro di Vasto; Ass2: Alessio Miccoli di Lancio; IV: Alessandro Colelli Ostia Lido

Pomigliano femminile-A.c. Milan; Arbitro: Valerio Crezzini di Siena; Ass1: Vincenzo Pedone; Ass2: Michele Decorato di Cosenza; IV: Alessandro Silvestri di Roma 1

La Redazione