Selvaggi, allenatore: “Galeazzi? Ha rivoluzionato il mondo del giornalismo”

Su Radio Marte, è intervenuto Franco Selvaggi, allenatore, ecco le sue parole: “Belotti scelta giusta? Sì, peraltro ha anche degli stimoli. Mi piace molto: giocatore completo, con doti incredibili. Occasione per fare una grande partita. Abbiamo vinto l’Europeo quindi è una garanzia, sono scelte giuste. Non dobbiamo sottovalutare la Svizzera, gara importante anche per loro. Niente pressioni ma lo stimolo dev’essere un qualcosa di positivo. Galeazzi? Non dico che era un amico ma quasi, giornalista fantastico, ha rivoluzionato il modo di fare le domande. Un’icona del giornalismo italiano, notizia triste, faccio le condoglianze alla famiglia. In un derby segnai contro la Juventus e mi intervistò in campo insieme a Platini. Considerava il calcio sempre uno sport, cercava di sdrammatizzare. Inter-Napoli sarà un test che potrà dire davvero la forza del Napoli. In questo momento merita di vincere il campionato, è la squadra che sta più in salute e merita per vincere lo Scudetto. Io terrei sott’occhio anche l’Inter oltre al Milan, il campionato è lungo”.