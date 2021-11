Salandin, giornalista: “Attacco Italia? Immobile soffre quando c’è Verratti”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, ecco le sue parole: “La formazione dell’Italia? Non ci sono più dubbi, Barella ha recuperato e sarà in campo dal primo minuto. In attacco Mancini schiererà Belotti, che non ha i 90 minuti, ma può garantire un’ora abbondante. Gli azzurri hanno assenze importanti, ma la Svizzera deve rinunciare a ben otto calciatori fondamentali, senza avere le alternative di qualità che ha l’Italia. Ecco perché credo che la Nazionale allenata da Mancini attaccherà da subito gli elvetici, evitando tattiche attendiste e qualsiasi calcolo. Il problema centravanti nell’Italia? Mancini ha dimostrato di poter sopperire a questa lacuna, anche se sicuramente il CT sarebbe contento di avere a disposizione un Lewandowski o un Kane. A mio avviso, Immobile soffre la presenza di Verratti, perché, quando è in campo il giocatore del PSG, l’Italia predilige maggiormente un calcio fatto di fraseggio e di possesso palla, con meno attacco verticale e in profondità”.