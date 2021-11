QUAL. QATAR 2022 – Italia-Svizzera 1-1, Di Lorenzo “salva” Mancini. Jorginho fallisce il rigore

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si è giocata la partita tra l’Italia e la Svizzera valevole per il primato del girone e per la qualificazione in Qatar 2022. L’inizio è degli elvetici che passano con la rete di Wiedmer su assist di Okkafor. Gli ospiti continuano ad attaccare con Vargas, dove manca il tap-in vincente a pochi passi. Gli azzurri vanno vicini al pareggio con Barella, miracolo di Sommer. La partita sembra andare male, ma arriva l’1-1, cross su punizione di Insigne e testa vincente di Di Lorenzo. Nella ripresa l’Italia cambia ritmo e provano a pressare gli ospiti. Gli azzurri ci provano nei minuti finali con il tiro di Insigne e deviazione, miracolo di Sommer. La squadra di Mancini ha la grande occasione per vincere su calcio di rigore, ma Jorginho manda alle stelle dal dischetto. Un pari che non cambia di molto i piani dell’Italia, ma si dovrà vincere contro l’Irlanda del Nord e farlo con un punteggio ampio, per evitare la differenza reti con la Svizzera. Sarà un lunedì di fuoco per gli azzurri.

ITALIA-SVIZZERA 1-1

11′ Widmer (S), 35′ Di Lorenzo (I)



ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 5,5, Emerson 5,5 (79′ Calabria s.v.); Barella 4,5 (68′ Cristante 5,5), Jorginho 4, Locatelli 5 (58′ Tonali 6); Chiesa 5, Belotti 4,5 (58′ Berardi 6,5), Insigne 6 (79′ Raspadori s.v.). Ct. Mancini 5,5

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer 6; Widmer 6,5, Schar 5,5, Akanji 6, Rodriguez 6 (68′ Garcia 5); Freuler 6, Vargas 6 (86′ Zeqiri s.v.), Zakaria 6,5; Steffen 6 (68′ Imeri 5,5), Shaqiri 5,5 (79′ Sow s.v.); Okafor 6,5 (79′ Frei s.v.). Ct. Yakin 6

Ammoniti: Chiesa, Insigne, Schar, Akanji, Garcia

A cura di Alessandro Sacco