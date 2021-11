QUAL. QATAR 2022 – Brasile-Colombia (1-0), 90 minuti per Ospina e come sempre “attento” tra i pali

Questa notte si è giocata a San Paolo la sfida tra il Brasile e la Colombia e il match è stato quasi a senso unico. I verde-oro cercano più volte la via della rete, manca la mira o la fortuna, come nel caso di Danilo che coglie il palo. Il portiere dei “cafeteros” Ospina si oppone alla conclusione di Juan Jesus. Il vantaggio arriva con un preciso diagonale da parte dell’ex Milan Paquetà. Nel finale la squadra del c.t. Tite va vicino al raddoppio con Vinicius Junior, ma anche in questo caso è atteso l’estremo difensore e capitano della Colombia. Un successo che dà la matematica certezza al Brasile della qualificazione ai mondiali in Qatar, Per la squadra gialloblu, invece è un traguardo da conquistare nell’ultima giornata.

A cura di Alessandro Sacco