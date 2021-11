Posto riservato a Infantino per la notte di Diego

I preparativi per la Notte di Diego fervono. Ceci è da alcuni giorni a Napoli per mettere a punto la conferenza stampa di presentazione dell’evento, a cui parteciperanno i vertici del club azzurro. Il suo sogno è riunire la famiglia Maradona a Fuorigrotta e prepara un posto anche per il presidente della Fifa, Infantino, che all’inizio del suo mandato volle il Pibe al proprio fianco come consulente d’eccezione. Durò poco, come tutte le cose del Capitano. La presentazione della statua è soltanto il primo atto, perché poi dovrà esservi un altro evento: la sfida tra Italia e Argentina allo Stadio Maradona. La prima, quella annunciata a fine settembre, Uefa e Conmebol la starebbero organizzando non a Napoli, ma un’altra a Fuorigrotta è quasi un dovere. Fonte: Il Mattino