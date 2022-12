ONE STATION RADIO – G. Marino (all. Torres): “Galeazzi? Legato alle sue telecronache appassionate. Crescita esponenziale del calcio femminile”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto il tecnico della Torres femminile Geppino Marino. “Gianpiero Galeazzi? Sono addolorato per la sua morte, io sin da piccolo seguivo le sue telecronache appassionate, compreso il calcio. Purtroppo si sapeva da tempo che non stava bene, mi stringo attorno alla sua famiglia. Sul movimento femminile dico che sta crescendo in maniera esponenziale, anche con l’avvento del calcio maschile. Oggi si nota grande competenza e voglia di crescere e migliorare al tempo stesso. Prima ci si basava sulla passione, adesso anche altro ed è importante. Lo sto notando anche nella serie B dove certamente si vedono squadre forti e competitive. Mi auguro che il calcio femminile passi alla gente, gli spettatori, loro sono una delle componenti del nostro mondo”.

