Meret e Ounas, trapela il desiderio di mister Luciano Spalletti

In casa Napoli c’è da pensare al campionato, dove al momento della sosta gli azzurri sono primi in classifica, ma nel frattempo il mercato non si ferma mai. Soprattutto quello dei rinnovi dove certamente non è semplice accontentare i diretti interessati e alleggerire il monte ingaggi. Meret e Ounas ad esempio, potrebbero essere quelli più vicini al sì. Per il portiere friulano, l’ultimo incontro è avvenuto ad inizio ottobre con offerta fino al 2026 e ci sono discrete possibilità per il sì. Stesso discorso per il franco-algerino, dove per Spalletti c’è il benestare della loro permanenza.

Fonte: Il Mattino