MERCATO – Napoli-Anguissa, ecco le cifre e la durata del contratto

Quest’estate il Napoli era alla ricerca del centrocampista per completare la rosa e prendere il posto dell’infortunato Demme. Alla fine si è presentato Frank Zambo Anguissa, con esordio nel match contro la Juventus. Da quel momento il giocatore di proprietà del Fulham, non ha mollato tanto facilmente la zona mediana. Il club azzurro sa perfettamente che non manca la concorrenza per il centrocampista, al tempo stesso il ragazzo avrebbe scelto come destinazione la maglia dei partenopei. Le cifre sulla possibile conferma è un contratto di tre anni e ingaggio da 2 milioni. Nei prossimi mesi il possibile affondo del Napoli per la conferma del suo centrocampista e di un gran colpo piazzato dal d.s. Giuntoli.

Fonte: ilmattino.it