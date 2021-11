Le scadenze più lontane sono quelle di Spalletti e Giuntoli

Chi ha il contratto lungo è Spalletti, legato al Napoli fino al 2024 (come il ds Giuntoli), quindi senza dubbio uno di quelli che vanno coinvolti in ogni scelta. Perché ci sono valutazioni economiche, ma anche sportive. Ed è chiaro che il tecnico che sta facendo volare il Napoli, in alcune questioni il suo parere dovrà dirlo. D’altronde, De Laurentiis ascolta, pesa e coinvolge. Eccome. Mertens ha rinnovato in piena pandemia proprio per insistenza di Rino Gattuso che sapeva dell’importanza di un leader come lui nello spogliatoio. E mancavano poche settimane alla scadenza del contratto. Non c’è da risanare i conti, ma c’è da fare attenzione. Perché la Champions e le sue uova d’oro vanno e vengono e il Napoli da due anni ne sta facendo a meno. E fronteggiare più di 100 milioni di ingaggi senza Champions non è qualcosa che non lascia traccia. Anzi, ne lascia eccome. Fonte: Il Mattino