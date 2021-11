La festa per Maradona: in vendita anche i biglietti per curve inferiori

Dalle ore 12 di venerdì 12 novembre sono in vendita i biglietti per Napoli-Lazio, ultima partita del mese, ancor più importante perché in quella serata sarà presentata la statua realizzata dall’imprenditore napoletano Stefano Ceci per il suo amico Maradona. Un dono alla città e al club di De Laurentiis da parte di chi è stato al fianco di Diego, prima come tifoso e poi come assistente, per vent’anni. E quel giorno il Napoli vuole uno stadio pieno, ecco perché per la prima volta saranno in vendita i biglietti di Curva inferiore a 15 euro (quelli di Curva superiore costano 25). E’ il settore dello Stadio Maradona che hanno scelto gli ultrà della Curva A, rientrati in occasione della partita col Verona. Non so se si tratti di un tacito compromesso con la tifoseria organizzata, che a più riprese ha chiesto la creazione di una Standing Zone nello stadio, un’area dove non sia obbligatorio occupare il posto assegnato per poter tifare in “libertà”. Bisognerà verificare eventualmente la posizione della Questura, finora rigida, su questo tema. Detto questo, la vendita di biglietti a un prezzo più contenuto per i settori inferiori dello Stadio Maradona era auspicabile per coprire spazi desolatamente vuoti in un felice inizio di stagione per la squadra, anche perché il Napoli non vende biglietti a prezzo ridotto. Fonte: Il Mattino