Jorge Santos, procuratore di Jorginho: “Fù vicino alla Juve di Sarri. Pallone d’oro? È un serio candidato”

“Stasera l’Italia gioca una delle partite più importanti degli ultimi due anni, dobbiamo qualificarci per il Mondiale e continuare a sognare in grande. Jorginho? Lo seguo dai tempi della Sanbonifacese e vi posso garantire che sapevo già sarebbe diventato un fenomeno. Pallone d’Oro? Se lo danno a chi ha dimostrato di più nella scorsa stagione, Frello è un serio candidato, perché ha vinto più di tutti quelli presenti in lista. Ha fatto più anche di Cristiano Ronaldo e Messi. Quanto è stato vicino alla Juve di Sarri? Molto, perché il ragazzo ed il mister hanno sempre avuto un rapporto speciale. Ritorno al Napoli? Mai dire mai, perché il mercato è molto dinamico. Marina Granovskaia, però, ci ha già fatto sapere di volergli rinnovare il contratto, per cui vedremo cosa accadrà”.