Inter preoccupata per l’infortunio di Vidal: dopo la sosta c’è il Napoli

Non arrivano buone nuove per l’Inter. Alla ripresa del campionato c’è il Napoli e Inzaghi dovrà trovare un’alternativa di livello. L’infortunio di Arturo Vidal con il Cile preoccupa i nerazzurri. Il cileno ha abbandonato il campo in barella e ora andranno valutate con attenzione le sue condizioni. Il calciatore non riusciva ad appoggiare il piede al suolo e ha dovuto chiedere l’intervento dei soccorsi per tornare negli spogliatoi. Le condizioni di Arturo Vidal dopo l’infortunio saranno valutate dal Cile. Nella giornata di oggi, infatti, si svolgeranno degli esami per stabilire le reali condizioni dell’interista.

da stopandgol.com