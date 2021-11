Infortunio Immobile: c’è la possibilità che salti anche la sfida di Napoli

L’infortunio di Ciro Immobile tiene in ansia Nazionale e Lazio. Oggi l’attaccante effettuerà una risonanza per valutare “danni” e tempi di recupero. Se si dovesse trattare di lesione di primo grado, la punta laziale potrebbe essere costretta a saltare anche la sfida di Napoli. Il CdS scrive:

“L’edema potrebbe derivare anche da un trauma, come si augura la Lazio: in questo caso si accorcerebbero i tempi di recupero. Da Coverciano filtrava il sospetto di una lesione di primo grado: comporterebbe, nella migliore delle ipotesi, uno stop di 20-30 giorni. Non ci si può sbilanciare in attesa di riscontri e la Lazio, all’esito della risonanza, non comunicherà i tempi di recupero. Ciro è preoccupato. Saltare a fine mese il Napoli, non solo la Juve, è un’ipotesi concreta”.