Giovanni Di Lorenzo (dif. Italia): “Contento per il gol, ma deluso per il pari. A Belfast per prenderci il mondiale”

L’Italia non va oltre l’1-1 contro la Svizzera a Roma, sfiorando il successo nel recupero ma Jorginho fallisce il rigore. Ai microfoni della Rai le parole del terzino della nazionale e del Napoli Giovanni Di Lorenzo. “Lunedì andremo a Belfast per vincere e per prenderci il mondiale che l’obiettivo per il quale ci teniamo davvero tanto. Il gol? Contento a livello personale, ma dispiaciuto per il risultato finale. Su Jorginho penso che succede di sbagliare i rigori, ma per noi è un calciatore fondamentale. Per quanto riguarda l’approccio siamo entrati troppo contratti, ma con il passare del tempo è andata meglio, però lunedì vogliamo conquistare la qualificazione in Qatar”.

Factory della Comunicazione

La Redazione