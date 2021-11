Franco Selvaggi, Allenatore: “Napoli? In questo momento merita di vincere il campionato…”

A “Marte Sport Live”, Franco Selvaggi, Allenatore:

“Galeazzi? Non dico che era un amico, ma quasi. Giornalista fantastico, ha rivoluzionato il modo di fare le domande. Un’icona del giornalismo italiano, notizia triste, faccio le condoglianze alla famiglia. In un derby segnai contro la Juventus e mi intervistò in campo insieme a Platini. Considerava il calcio sempre uno sport, cercava di sdrammatizzare. Inter-Napoli sarà un test che potrà dire davvero la forza del Napoli. In questo momento merita di vincere il campionato, è la squadra che sta più in salute e merita di vincere lo Scudetto. Io terrei sott’occhio anche l’Inter oltre al Milan, il campionato è lungo”.