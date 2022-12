Formazione – Italia-Svizzera, Mancini ha scelto il sostituto di Immobile. Sette assenze per gli elvetici

Questa sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20,45, l’Italia affronterà la Svizzera, con l’obiettivo dei tre punti e avvicinarsi in maniera netta alla qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. In difesa la coppia sarà composta da Bonucci e Acerbi. Di Lorenzo a destra ed Emerson a sinistra. A centrocampo recupera Barella, con Jorginho e Locatelli che completano la mediana. In attacco infine sarà Belotti che prenderà il posto di Immobile, con Chiesa a destra e Insigne aa sinistra. In casa elvetica ben 7 assenze dove il giocatore chiave sarà Shaquirì.

Fonte: A. Santoni CdS