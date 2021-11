Fabian: “Che fortuna, che spettacolo Napoli vista dal mare!”

Fabian l’ha capito, forse qualcuno lo dimentica troppo facilmente. Siamo fortunati. Tutti noi che abbiamo il mare, anche in inverno. Il mare qui, a Napoli, dove la bellezza regna incontrastata e sovrana. E dove puoi apprezzarla gratis. Il centrocampista del Napoli ama il mare anche in inverno e lo condivide via social. Fabián Ruiz non è impegnato in nazionale e trascorre in barca i suoi momenti liberi. «La vista di Napoli dal mare è spettacolare! Che fortuna abbiamo a potercela godere… Ps. anche a Bella piace un sacco!».

da IlMattino.it