Ecco Anguissa in…privato. Parla tre lingue e sta imparando la quarta

Per quanto riguarda il suo rapporto con la città è ancora tutto in divenire. È una persona molto tranquilla, esce poco, anzi pochissimo. Quasi impossibile vederlo in strada o al ristorante. Preferisce la quiete della casa, circondato dalla sua famiglia che sta imparando a conoscere Napoli e la lingua italiana. Parlano già inglese, francese e un pizzico di spagnolo, cosa che aiuta e non poco all’interno di uno spogliatoio. Lì è stato accolto dal gran visir della comunità africana a Napoli: Kalidou Koulibaly. Il centralone senegalese lo ha immediatamente accolto nella grande famiglia azzurra: condividono la fede mussulmana, la lingua francese e il grande amore per l’Africa. Tra le grandi passioni di Anguissa ci sono la moda e lo stile, cosa che è facilmente deducibile dalle foto che pubblica tramite il proprio account Instagram con più di 160 mila seguaci. Gli piace vestirsi in maniera elegante e alle volte un po’ eccentrica. Anche quando va a Castel Volturno è molto attento allo stile, perché ritiene che sul posto di lavoro bisogna sempre essere eleganti.