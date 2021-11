Capuano, giornalista: “La prossima stagione DAZN aumenterà il prezzo”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ecco le sue parole: “Il passo indietro di DAZN? La piattaforma è stata di fatto obbligata dopo le numerose proteste sollevatesi nelle ore immediatamente successive all’indiscrezione. Mi dispiace che i presidenti di Serie A non abbiano rilasciato dichiarazioni per difendere i clienti, che una volta erano chiamati tifosi. Ciò che è certo è che, a partire dalla prossima stagione, DAZN aumenterà il prezzo dell’abbonamento, perché non è sostenibile, a fronte di quanto speso per accaparrarsi i diritti della Serie A, concedere la possibilità di vedere le partite a soli 19,90 euro al mese. Cancellare la doppia utenza significa tornare indietro di almeno un decennio, perché ormai la multivisione è pratica comune nel mondo su tutte le piattaforme”.