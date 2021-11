Bergomi: “Napoli ed Inter si giocano il tutto per tutto”

Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, ha parlato della sfida del 21 novembre col Napoli a La Gazzetta dello Sport: “La partita col Napoli per l’Inter vale tanto se non tutto. Se vuoi pensare di rientrare nella corsa al titolo devi vincere gli scontri diretti, a partire dal prossimo con gli azzurri che restano una squadra fortissima e completa, con due giocatori forti in ogni ruolo e un Osimhen dominante nel nostro campionato. Il lavoro di Spalletti si vede, la sua mano è ben riconoscibile in questo Napoli”.