Anguissa ha fatto già la sua scelta: ha trasferito la famiglia a Napoli

Nella casa di Posillipo vivono in 4. Zambo, sua moglie e i loro due bambini. La famiglia Anguissa è come se vivesse a Napoli da sempre. Si sono ambientati in un attimo, proprio come Zambo ha fatto nello spogliatoio azzurro. Il centrocampista del Camerun è arrivato sul gong del mercato estivo. Il classico colpo last minute che inevitabilmente portava con sé diverse incognite. Il Napoli lo ha preso in prestito dal Fulham, squadra inglese che lo scorso anno è retrocessa in seconda divisione, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Fonte: Il Mattino