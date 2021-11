Spartak Mosca-Napoli, un intrigo internazionale. Ecco le parole del console russo

In occasione della quinta gara del girone C di Europa League di mercoledì 24 Novembre alle ore 16,30, Spartak Mosca-Napoli, ancora non si sa con certezza dove si giocherà. Da Mosca circola la notizia che lo stadio Otkrytie Arena si potrebbe aprire al 30% dei tifosi vaccinati. Invece il console russo a Napoli Vincenzo Schiavo spiega con esattezza come stanno le cose: «Se non ci dovesse essere cambio di sede, è probabile che il match si svolga a porte chiuse». Insomma un intrigo internazionale dove al momento non c’è certezza, dove in Russia il numero dei morti supera sempre le mille unità.

Fonte: F. Padulano CdS