SERIE B FEMMINILE – Roma-Tavagnacco 0-0, pareggio con poche emozioni

Arriva il secondo pareggio stagionale per il Tavagnacco nel recupero della seconda giornata di campionato. E’ un buon punto quello ottenuto dalle friulane che hanno affrontato una Roma in salute. Una partita molto bloccata tatticamente in cui le giallorosse partono meglio e vengono fermate da un paio di grandi interventi di Beretta. Col passare dei minuti le ragazze di mister Cafaro calano con le gialloblù che non riescono a trovare il guizzo vincente una volta acquisito maggiore predominio territoriale.

E’ un primo tempo di sofferenza infatti quello del Tavagnacco. Dopo pochi giri di cronometro Badawiyda, la più vivace della capitoline, scalda i guanti di Beretta con due conclusioni minacciose. Le formazione casalinga prende in mano la gara alzando il baricentro. All’8’ la chance più ghiotta con un invito di Salm per Manno, ma la sua girata col sinistro termina alta sopra la traversa. Grande protagonista Beretta che smanaccia in angolo un tiro di Filippi al quarto d’ora e si supera sulla conclusione di Borg alla mezz’ora. Le gialloblù faticano a dialogare su un terreno di gioco sintetico dove hanno trovato difficoltà anche l’anno scorso sia in Coppa Italia che in campionato. Una svolta negativa al match per le friulane arriva al 35’ quando sugli sviluppi di un corner c’è uno scontro aereo in cui ad avere la peggio è Caterina Ferin. La numero 17 non riesce a proseguire ed è sostituita da Devoto. Qualche minuto dopo un problema fisico anche per il portiere giallorosso Casaroli costretta a lasciare il posto a Di Cicco.

Mister Rossi, come in occasione della sfida al Brescia, inverte gli esterni. Grosso passa a destra e Milan a sinistra. Quest’ultima prova a dare la scossa alle compagne in apertura di ripresa quando riceve la rimessa laterale e calcia di prima intenzione, ma la sfera termina a lato. Il Tavagnacco gioca con maggiore convinzione rispetto alla prima frazione. Cinque minuti più tardi un incursione della stessa Milan sulla sinistra crea apprensione alla retroguardia capitolina, assist per Devoto che calcia di prima intenzione, ma troppo debolmente per impensierire Di Cicco. La squadra gialloblù prende coraggio e scambia bene, Veritti verticalizza per il colpo di tacco di Devoto che smarca Kongouli che si defila troppo e non riesce a convergere verso la porta né a tirare nello specchio. La partita resta piuttosto bloccata e i due tecnici provano a modificarne l’andamento con le sostituzioni. L’ingresso di Zuliani vivacizza un po’ il reparto offensivo di Rossi e la stessa trequartista si procura una buona opportunità all’85’ dove però non riesce a calciare bene dato che il disturbo di Silvi è efficace. A poco dallo scadere ci prova Donda da fuori area e Di Cicco battezza a lato. E’ l’ultima chance prima del fischio dell’arbitro Manzo che sancisce lo 0-0 finale. Con questo punto il Tavagnacco raggiunge la seconda posizione in classifica a pari merito con Como e Chievo Verona.

ROMA-TAVAGNACCO 0-0

ROMA

Casaroli (45’ st Di Cicco), Novelli, Bevilacqua, Salm, Badawiyda, Borg (16’ st Orlando), Di Fazio, Filippi, Peri (1’ st Polverino), Salvi, Manno. Allenatore: Cafaro.

A disposizione: Farnesi, Chahid, Conti, Brandizzi, Di Salvo, Del Rosso.

TAVAGNACCO

Beretta, Sciberras (30’ st Toomey), Rossi, Veritti, Donda, Caneo, Tuttino (30’ st Gianesin), Milan (20’ st Abouziane), Kongouli, Grosso (20’ st Zuliani), Ferin (38’ pt Devoto). Allenatore: Rossi.

A disposizione: Girardi.

Arbitro: Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Note: Ammonite: Veritti e Zuliani. Recupero: 4’ e 4’.

Fonte: upctavagnaccio.com