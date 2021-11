QUAL. QATAR 2023 – Armenia-Macedonia del Nord 0-5, Elmas assist e in campo tutti i novanta minuti

Questo pomeriggio in Armenia si è giocata la partita tra i padroni di casa e la Macedonia del Nord, con il successo finale degli ospiti per 0-5. A sbloccare la gara è l’ex Palermo Trajkovski. Il raddoppio è di Bardhi con l’assist del “napoletano” Elmas. La gara fila liscia anche nella ripresa per i macedoni con le altre reti di Bardi, entrambi dal dischetto e nel mezzo la rete di Ristovski. Elmas ha giocato tutta la partita. Un successo per gli ospiti importante che li porta al secondo posto e che significherebbe spareggio per i mondiali in Qatar.

A cura di Alessandro Sacco