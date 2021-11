Il futuro di Lorenzo Insigne, da qui a fine stagione, sarà tema di discussione, a Napoli e non mancano gli estimatori del capitano. Ecco le ultime dal giornalista Nicolò Schira su twitter. “Il #Newcastle è interessato ad ingaggiare Lorenzo #Insigne come free agent per la prossima stagione. I #Magpies stanno monitorando il giocatore italiano e preparando un’offerta, se non estenderà il suo contratto con il #Napoli (scadenza giugno 2022)”.

La Redazione