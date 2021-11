Mertens, parole per l’ex azzurro: «Chiamerò Ancelotti……….»

Mesi di assenza dopo l’infortunio e l’operazione alla spalla, ma per Dries Mertens è tornato il momento di indossare la maglia della nazionale belga. L’attaccante del Napoli è anche tornato a parlare in conferenza per raccontare questi mesi lontano dal gruppo e spiegare perché l’ipotesi di tornare in patria dopo il contratto con il Napoli è improbabile. «Non so se tornerò in Belgio per chiudere la carriera. Nel calcio mai dire mai ma non credo, sono molto felice a Napoli. È un orgoglio tornare qui, mi è mancato questo gruppo in questi mesi».

Il Mondiale ora è l’unico obiettivo del belga. «Penso che facciamo parte delle squadre che possono credere nella vittoria del Mondiale in Qatar»

Ha detto Mertens, che ha poi scherzato sul suo ex allenatore Ancelotti: «Hazard? Penso che dovrei chiamare Ancelotti perché non è giusto. Sto scherzando, ma Eden è molto forte anche mentalmente. Sfortunatamente ha anche tanti compagni nel suo ruolo molto forti, ma i grandi giocatori alla fine tornano sempre e sono convinto che tornerà a giocare».

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Fonte: mattino.it