Mandarini, giornalista: “Napoli? Ora si entrerà nel vivo del campionato”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista, ecco le sue parole: “Se solo torniamo indietro di pochi mesi ricordo lo scetticismo enorme attorno a Spalletti, qualche pregiudizio a priori dettati dalla fiction su Totti e dalle esperienze sui casi Icardi e del capitano. Non si guardava al valore dell’allenatore ma ci si concentrava sull’idea. Invece Napoli ha scoperto un allenatore molto umano. Molti me ne parlano come di un uomo simpatico. Poi parlano i fatti: impossibile non valutare quanto è riuscito a fare in 4 mesi. E’ entrato nella testa di questa squadra, Napoli primo in Italia e in Europa, gioca, vince, ha personalità e mentalità. L’aspetto che mi ha colpito di più è quello di come ha trasformato i giocatori: Fabian Ruiz, il recupero di Lobotka, il rilancio di Koulibaly, lo stesso Insigne sta vivendo un momento particolare, Osimhen ha avuto miglioramenti tangibili perché viene allenato nei fondamentali. Sta facendo grandi cose, già adesso ha lasciato il segno enormemente su questa squadra. Inter-Napoli 0-3? Era un altro Napoli e un’altra epoca. Ora cominceranno tutti gli scontri diretti, si entrerà nel vivo del campionato. Chiaramente alla lunga è la continuità a fare la differenza, punti persi come quelli contro il Verona peseranno. Le vittorie negli scontri diretti comunque servono. Il Napoli dovrà affrontare avversari importanti, si capisce che questo sarà il momento clou. Bisogna accumulare quanti più punti possibili senza poi i giocatori della Coppa d’Africa“.