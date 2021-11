Luis Enrique su Fabian: “Per il futuro, le porte della Spagna sono aperte”

Luis Enrique lo ha convocato fino all’Europeo nonostante un rendimento molto meno scintillante e oggi che va in scena la migliore versione continua a escluderlo. Tre le bocciature consecutive, un piccolo caso anche in Spagna: «Ora fa il play con il Napoli che è primo in Serie A, sta bene e gioca sempre: lo conosco perfettamente. Ho parlato con lui in privato e le porte della Nazionale sono sempre aperte, non ho altro da dire», ha spiegato il ct spagnolo. Porte aperte, insomma. Come la ferita Roja.

Fonte: F. Mandarini (CdS)