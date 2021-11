Luca Marchetti: “Il Napoli per il ruolo di terzino sinistro segue tre profili”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di Sky per il mercato Luca Marchetti. “Terzini per il Napoli? Tre sono per la sinistra e sono profili diversi. Uno è molto esperto e non sta rinnovando il suo contratto con il Lille come Mandava. Un altro è un ragazzo promettente che ora non è titolare ma può migliorare, come Parisi. Poi c’è anche Estupinan dalla Spagna. Bisogna capire se prendere un ragazzo da crescere o qualcuno che possa giocare subito. C’è anche ovviamente un discorso economico da fare. Credo che in questo momento le società stiano cercando di capire quali possano essere i movimenti. La rosa è ampia, siamo agli inizi di novembre. Se parliamo di prospettiva l’ordine è inverso, se parliamo di garanzie l’ordine è Mandava-Parisi-Estupinan. Non credo che il mercato di gennaio sarà scoppiettante, sia per ragioni economiche che di gruppo. Ci sono anche i rientri degli infortunati, poi le opportunità sono ben accette. Io non sapevo che tipo di giocatore fosse Anguissa e che tipo di impatto potesse avere. Bravi a prenderlo e bravo anche lui ad ambientarsi subito”.

La Redazione