Luca Marchetti (giorn.): “Belotti? Napoli coperto in attacco. Due della Juventus come idee per il futuro”

Durante Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti. “Quali giocatori a scadenza possono fare comodo al Napoli? Sicuramente Dybala e Cuadrado rinnoveranno con la Juventus, Bernardeschi sicuramente tratterà. Boga potrebbe essere un nome, anche Djuricic magari senza premio alla firma. Un conto è giocare nel Sassuolo e un conto è giocare nel Napoli. Alcuni nomi sono certamente appetibili per il Napoli. Belotti? Credo che il Napoli sia abbastanza coperto in attacco. Mertens ha fatto una scelta di vita nell’ultimo rinnovo, la vedo dura comunque che il Napoli possa andare su Belotti, anche perché a Napoli non sarebbe un titolare fisso. Roma su Insigne se va via Mkhytarian? Potenzialmente sì ma il contratto che chiede Insigne secondo me è diverso da quello di Mkhytarian”.

La Redazione