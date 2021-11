Inter-Napoli, vietata vendita biglietti per i residenti in Campania

Manca ancora più di una settimana, ovvero 21 Novembre alle ore 18,00, per il big-match valevole per il vertice, tra l’Inter e il Napoli, ma da martedì è iniziata la vendita libera dei biglietti. Molto probabilmente, anzi quasi certo, ci sarà il pienone al “Meazza” per la gara contro gli azzurri. Al momento la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti in Campania, ma per il resto d’Italia potranno esserci. La collocazione dei tifosi azzurri sarà Anello rosso, come nelle gare precedenti.

Fonte: F. Padulano CdS