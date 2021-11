Il pensiero di Graziani sui due attaccanti napoletani

Dalla sua intervista rilasciata a il CorrSport:



Parliamo di Insigne. «Ha la giocata, con il pallone tra i piedi è grado di fare qualsiasi cosa. Anche lui deve dare un contributo in questa sfida. Alla fine il punto è uno: tutti uomini sono quelli giusti, abbiamo un bel centrocampo, dietro siamo belli compatti. Le partite non le vince nessuno da solo. L’acuto del singolo, però, può fare la differenza».

Su Immobile ci sono state troppe critiche? «Un po’ troppe, sì. Anche se c’è da dire che non rende con la facilità che mostra nella Lazio. Su di lui forse stride anche il fatto che quando non gioca in campionato non sempre ha fatto bene. Però in Italia, in A, ha numeri, numeri pazzeschi. Ma in nazionale fa fatica, questo è vero».