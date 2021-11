Il nuovo Fabian, adios alti e bassi e via soltanto di acuti

Il nuovo Fabian: Un crescendo rossiniano, il suo: dal Genoa in poi, e dunque dal primo dei tre gol realizzati da fuori, non si è più fermato. Fioretto e dinamite nel sinistro: con i rossoblù, dicevamo, e poi con la Samp e il Bologna. E soprattutto la capacità e la costanza di infiocchettare prestazioni di enorme spessore: nella gestione del gioco, nell’alimentazione della fase offensiva e in fase d’interdizione. La vera e grande novità della quarta vita napoletana del señor Ruiz: nella speciale classifica della Lega relativa ai recuperi è infatti il terzo giocatore del Napoli con 65 possessi conquistati dietro Di Lorenzo (72), un difensore; e Anguissa (71), un centrocampista-diga e uno specialista del genere. E mica soltanto questo: è anche il tredicesimo del campionato per i chilometri percorsi in media in partita: 10.974. Soltanto Frank corre di più: 11.086.

Fonte: F. Mandarini (CdS)