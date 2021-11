Il Napoli e il rinnovo di Ospina, la Lazio sta alla finestra

In casa Napoli, il tema dei rinnovi è ormai all’ordine del giorno. Non solo il capitano Lorenzo Insigne, dove al momento c’è distanza tra le parti per le cifre, come detto dal suo agente Vincenzo Pisacane, ma c’è anche David Ospina. Il portiere colombiano sembrava fosse scivolato indietro nelle preferenze, rispetto a Meret. L’infortunio post match contro il Genoa del ragazzo friulano, hanno fatto cambiare le gerarchie. Anche il contratto del capitano della Colombia, impegnata contro Brasile e Paraguay, scadrà nel 2022. Il club e il suo agente ne stanno discutendo, con la Lazio alla finestra in caso di mancato accordo tra le parti.

Fonte: ilmattino.it