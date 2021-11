FOTO: Koulibaly incontra una leggenda africana in nazionale!

Tra un allenamento e l’altro con la nazionale, anche incontri di altissimo livello per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, ora in ritiro con il Senegal per la sosta delle nazionali, ha postato in queste ore alcuni scatti dai suoi profili social insieme con il connazionale Edouard Mendy e poi con Emmanuel Adebayor, storico attaccante africano che ha vestito le maglie di Arsenal, Manchester City e Real Madrid, tra le altre. «Meeting con le leggende» ha scritto l’azzurro sui propri canali social.

Fonte: Mattino.it