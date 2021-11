Dries Mertens: “Napoli o ritorno in Belgio? Ho fatto la mia scelta”

Il Belgio si prepara per le ultime sfide, valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2023, dove i fiamminghi sono praticamente ad un passo dal centrare il traguardo. Dal ritiro le parole dell’attaccante della squadra di Martinez e del Napoli Dries Mertens sul suo futuro. «Ritorno in Belgio prima del ritiro? Mai dire mai nel calcio, ma non credo, perché sono molto felice a Napoli».

Fonte: Fulvio Padulano Corriere dello Sport